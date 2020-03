Ana Guevara reclama que SFP "violó su presunción de inocencia"

La titular de la Comisión Nacional Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que no hay corrupción al interior de la Comisión y confió en que una vez que termine la investigación de la SFP por irregularidades detectadas en 50 millones de pesos, no recibirá ninguna sanción administrativa.

En entrevista en Palacio Nacional la ex velocista consideró que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, violó su presunción de inocencia al presentar un informe al término de la conferencia mañanera del presidente López Obrador sobre seis observaciones realizadas por Función Pública, por presuntas irregularidades en la Conade.

"Y creo que lo más grave de todo pues fue la violación al derecho de réplica y al de y a la garantía constitucional de inocencia, la presunción de inocencia. Entonces, no se puede determinar sin haber concluido el proceso". Señaló que de las seis investigaciones que se iniciaron hubo observaciones, no delitos, ni han terminado para entonces decir si hubo delitos.

"Es adelantado y alevoso decir que si, si encontramos irregularidades, todas de dependencias teneos irregularidades, todas las secretarias, pero eso a decir que hay delitos graves de corrupción pues dista mucho; todavía en el supuesto que se encontrarán todavía se tiene un camino largo, porque tenemos derecho a defendernos", refirió Guevara.

Luego de reunirse con el presidente López Obrador, la también excampeona mundial de atletismo aseguró que ya entregaron toda la información y están a la espera que se resuelva, pero –insistió- "nada de lo que se ha dicho es veraz".