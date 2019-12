Ancer estará en la President´s Cup

CIUDAD DE MÉXICO.- A la espera de conocer su papel para la President´s Cup, Abraham Ancer tiene su mirada en Tiger Woods.

El tamaulipeco, quien será el primer mexicano en disputar este torneo, forma parte del equipo Internacional, mientras que el Tigre lidera el de Estados Unidos.

"Ya me ha tocado jugar con él, en el WGC México Championship y en el BMW Championship. De ahí en fuera, no me importa con quién pueda enfrentarme", explica el tricolor.

La President´s Cup, que se organiza este año en Melbourne, Australia, divide a la élite de golfistas de Estados Unidos contra los mejores del resto del mundo.

Ancer reconoce que medirse con el máximo ganador del PGA Tour no será fácil. Más allá de imponer, uno debe adaptarse a la cantidad de aficionados que caminan los 18 hoyos con el estadounidense.

"Jugar con Tiger nunca cambia la experiencia. Hay que mentalizarse porque siempre está como locos por toda la galería que lo acompaña. Ya lo experimenté y no me afecta", relata Abraham.

Woods fue nombrado capitán de Estados Unidos y se eligió a sí mismo para competir en el Club Royal de Melbourne. Ernie Els encabeza al conjunto Internacional y moverá las fichas desde fuera. Esta noche (miércoles por la mañana en Australia) se darán a conocer los grupos para el torneo.

Cada equipo cuenta con 12 golfistas; el jueves se juegan cinco partidos de four-ball (mejor pelota) y el viernes cinco de foursomes (tiros alternados). El sábado cuatro duelos de cada formato. El domingo finaliza el certamen con 12 choques individuales. Estados Unidos ha ganado 10 de las 12 President´s Cup; Ancer confía en la sorpresa. "Tenemos un equipo fuerte. En lo personal, quiero poner el nombre de México en lo alto".