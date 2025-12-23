Anderson Duarte, refuerzo del ADSL

El Club Atlético de San Luis anunció de manera oficial la incorporación del futbolista uruguayo Anderson Duarte como su primer refuerzo rumbo al torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Duarte, de 21 años de edad, llega al conjunto potosino procedente de Mazatlán FC. Se desempeña como atacante de perfil ofensivo, principalmente como extremo, destacando por su velocidad y capacidad para generar desequilibrio en el frente de ataque.

El jugador sudamericano inició su carrera profesional en Defensor Sporting de Uruguay, club en el que completó su proceso formativo y debutó en Primera División. Posteriormente, en 2024 arribó al futbol mexicano con los Diablos Rojos del Toluca, continuando su participación en la Liga MX con Mazatlán FC durante el 2025, antes de concretar su llegada al Atlético de San Luis.

Dentro de su palmarés, Anderson Duarte suma dos títulos de la Copa AUF, obtenidos en 2022 y 2023 con Defensor Sporting. A nivel internacional, destaca su logro como campeón del mundo Sub-20 con la Selección de Uruguay en 2023, tras imponerse a Italia en la final disputada en el Estadio Ciudad de La Plata.

Tras su incorporación, el atacante expresó su motivación y compromiso para aportar su talento al proyecto deportivo del club potosino, con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas trazadas para el Clausura 2026. Con este movimiento, el Atlético de San Luis comienza a reforzar su plantilla de cara a la próxima competencia, apostando por juventud y proyección internacional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí