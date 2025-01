André Jardine y el mensaje a la afición del América

Una vez definido el futuro de André Jardine al frente de las Águilas del América, los azulcrema ya trabajan en busca de la conquista del tetracampeonato.

El deseo en Coapa es uno, y es el de seguir haciendo historia. Así lo ha manifestado el estratega brasileño, luego de que se diera a conocer que declinó una oferta del Botafogo de su país, actual campeón de la Copa Libertadores.

"No me sirve contar la historia de que un día entrené al América, yo quiero poder contar que un día fui campeón con el América, que conquisté grandes cosas y que dejé mi nombre acá", dice Jardine en un documental brasileño.

De acuerdo con información de medios brasileños, la oferta de André era más jugosa que la de las Águilas; sin embargo, optó por seguir al frente del actual monarca del futbol mexicano.

"No hay dinero que pague esto. Trabajamos para vivir momentos como estos, porque es lo que más motiva a un futbolista profesional, por lo menos a mí, es vivir noches y momentos en los que sientes una energía y una emoción colectiva tremenda", aseveró en el video mencionado.

"Creo que solo que aquellos que trabajan en clubes, con una afición apasionada pueden sentirlo", agregó el timonel, quien ya es el más ganador en la historia de los emplumados.