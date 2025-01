Miguel Herrera, cerca de dirigir a la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera está muy cerca de volver a la actividad. El "Piojo" se convertirá en el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica.

De acuerdo con diversos reportes costarricenses, el estratega mexicano es el elegido para tomar las riendas del combinado tico, que busca un lugar en la siguiente Copa del Mundo de 2026.

El timonel, ex del América, Tigres, Xolos, entre otros, podría convertirse en el primer técnico mexicano en dirigir a una selección en un Mundial, que no sea el Tricolor.

El "Piojo" ya tiene la experiencia de comandar a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2014; punto que pudo ser determinante para ganarle la carrera a su compatriota Ignacio Ambriz.

Miguel Herrera no dirige desde abril de 2024, cuando salió de los Xolos de Tijuana, tras un mal paso al frente del cuadro fronterizo. En este tiempo estuvo como comentarista de FOX Sports.

Otros equipos que ha comandado el experimentado técnico mexicano son Veracruz, Monterrey, Atlante, Estudiantes Tecos, Tigres, América y la Selección Mexicana.