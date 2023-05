Andrés Guardado anuncia su adiós a la Selección Mexicana

Andrés Guardado anunció que se retira de la Selección Mexicana, tras 179 partidos a lo largo de 16 años.

A través de un video que compartió en redes sociales, Guardado informó que se despide de El Tri , tras convertirse en el jugador que más veces ha portado la camiseta de la Selección Mexicana . Durante el pasado Mundial de Qatar, también se sumó al club de los jugadores que han disputado cinco copas mundiales.

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx! ... imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! ... Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito! .... Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!", escribió el "Principito" en su cuenta de Instagram.