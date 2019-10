Andy Ruiz da marcha atrás; no irá a Juegos Olímpicos

Andy Ruiz ha dado marcha atrás en su deseo de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El campeón mundial de los pesos completos por la AMB, OMB y la FIB ha abandonado la posibilidad de al fin disputar unas Magnas Justas, luego de que se quedara cerca de representar a México en Beijing 2008.

La postura del primer campeón mexicano en la historia de los pesados no ha cambiado aunque la AMB y OMB han aprobado que sus campeones puedan asistir a las Magnas Justas sin ninguna prohibición, como así lo informó Miguel Torruco Garza, presidente de la Comisión Nacional de Boxeo, el órgano gubernamental que promueve este deporte en el país.

"No está en sus planes", revela Andrés Ruiz, padre del boxeador a EL UNIVERSAL. "Simplemente no quiere porque cree que esa oportunidad debe de ser para los chavos, los boxeadores amateurs".

La negativa es un duro golpe para el mismo Torruco Garza y su organismo, además de Ricardo Contreras y Carlos Padilla Becerra, presidentes de la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) y del Comité Olímpico Mexicano (COM), quienes no contarán en la delegación con un púgil que originalmente había mostrado su deseo de ir a Tokio 2020.

Apenas en septiembre pasado, Ruiz había dicho en su cuenta de Twitter que para él sería un honor si podía ir a las Magnas Justas, con tal de representar a México. Posteriormente, borró el mensaje y en el futuro habló pocas veces del tema.

La baja de Ruiz se suma a las de Saúl "Canelo" Álvarez, Juan Francisco "Gallo" Estrada, Rey Vargas y Abner Mares, estas tres últimas confirmadas a El Gran Diario de México.