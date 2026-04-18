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Ángel Correa evita derrota de Tigres ante Necaxa en el Victoria

Necaxa abrió el marcador con Tomás Badaloni, pero Tigres igualó en los últimos minutos.

Por El Universal

Abril 18, 2026 07:49 p.m.
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Ángel Correa evita derrota de Tigres ante Necaxa en el Victoria

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- En el Estadio Victoria, Necaxa y Tigres firmaron un empate 1-1 que supo a derrota para los hidrocálidos y a alivio para los regiomontanos. El cierre de partido tuvo drama, tensión y un sólo héroe: Ángel Correa, quien apareció en el último suspiro para rescatar un punto vital para los felinos en la jornada 15 del Clausura 2026.

Gol de Tomás Badaloni adelantó a Necaxa

El contexto pintaba un duelo de urgencias. Necaxa necesitaba los tres puntos para acercarse a la zona de Liguilla, mientras Tigres buscaba afianzarse en los primeros puestos. En la cancha, esa presión se tradujo en un partido intenso.

El primer golpe llegó al minuto 34. Tomás Badaloni encontró recompensa a la insistencia hidrocálida con un cabezazo certero tras servicio de Danny Leyva tras el cobro de una infracción. El balón besó la red y desató la ilusión en la grada. Necaxa tomó ventaja.

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Tigres insistió hasta el último minuto

Tigres, liderado por nombres como André-Pierre Gignac, intentó responder, pero careció de precisión. Remates desviados, disparos bloqueados y un poste que negó el empate a Correa al 57´ mantuvieron la tensión. El equipo visitante insistió más con corazón que con claridad.

Por ello el cierre del partido tuvo a los necaxistas a mantener el rosario en la mano, pues estaban cerca de sumar una victoria, pero Tigres no quitó el pie del acelerador. Los centros llovieron al área y los tiros de esquina se acumularon uno tras otro, mientras Necaxa apostó por el contragolpe.

El reloj avanzó hasta el minuto 90 y Katia Itzel García dio nueve minutos de compensación. Entonces Tigres apretó con todo.

Al 90+6', el desenlace: Rodrigo Aguirre filtró un balón preciso y Correa definió con frialdad, raso y pegado al poste. Gol y silencio en el Victoria. Tigres celebró el empate como si fuera victoria.

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