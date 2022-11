Ángel Romero sería una de las primeras bajas de Cruz Azul

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- A pesar de que falten poco más de dos meses para el comienzo del Clausura 2023, los clubes de la Liga MX ya están tomando decisiones para reforzar sus equipos y renovar plantilla. Uno de ellos es Cruz Azul, que está cerca de liberar a Ángel Romero al futbol sudamericano.

De acuerdo al portal brasileño Ge Globo, el jugador paraguayo está con pie y medio de regreso en el Corinthians, equipo en el cual Romero estuvo cinco años y se convirtió en ídolo del conjunto paulista, con 38 goles y cuatro campeonatos ganados. El acuerdo del Corinthians con el jugador está cerca y debería sacarse pronto.

Romero aún no habló al respecto y espera terminar su contrato con Cruz Azul, el cual no ha renovado. La baja del paraguayo podría ser ocupada por el nuevo refuerzo de la Máquina, el argentino Augusto Lotti, que puede desarrollarse con comodidad en las bandas o por el mediocampo.

Al no tener representante de por medio, el "Ángel del Gol" como lo llegaron a llamar muchos aficionados cementeros, es el dueño y responsable de entablar conversaciones con quienes quieran hacerse de sus servicios, tal como es el caso del Corinthians.

Romero ha disputado 39 partidos con la camiseta de Cruz Azul en los cuales aportó cinco goles y cuatro asistencias.