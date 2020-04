Ante la pandemia, la NLF simplifica proceso del draft

INDIANÁPOLIS.- Bill Polian simplificó el proceso del draft de la NFL hace años.

Estudió los videos, se apoyó en expertos médicos, analizó las cifras y se entrevistó con jugadores.

Con la oleada de cancelaciones de las sesiones de prácticas ante reclutadores y entrenadores a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, el ejecutivo miembro del Salón de la Fama que ayudó a formar varios equipos que disputaron el Super Bowl a lo largo de una carrera de 32 años, cree que es momento de retomar ese enfoque.

"En realidad lo único que uno necesita, y especialmente en un momento como este, es el video de los juegos, el examen físico, que quizá sea difícil obtener por ahora, y las estadísticas", dijo a The Associated Press. "Así que si un jugador ha estado en un entrenamiento combinado, eso es todo lo que uno necesita. Si el jugador no asistió al combinado o proviene de una escuela pequeña entonces a uno sólo le queda revisar los videos de los partidos y ser un poco menos preciso".

"La gente que no lo ha hecho tanto tiempo como yo probablemente está ahora un poco desconcertada al respecto", agregó.

Los buscadores de talento, directivos e incluso entrenadores más jóvenes están afrontando un proceso de draft completamente nuevo, con la población estadounidense en aislamiento y los médicos abrumados por el incremento de casos de COVID-19.

Para la mayor parte de este año han quedado descartadas las entrevistas en persona, ejercicios en instalaciones universitarias y visitas a las sedes de los equipos de la liga. Quienes toman las decisiones tampoco tendrán a su disposición algunas de las estadísticas recopiladas en las sesiones de entrenamiento en una época en que dependen cada vez más en los criterios cuantificables.