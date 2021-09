Antes las pelotas no querían entrar, dice Javier Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- Durante las primeras fechas del torneo, se pedía la cabeza de Javier Aguirre, se le tachaba de defensivo. Y ahora, Monterrey es la segunda mejor ofensiva del torneo, lleva cuatro victorias seguidas y el segundo general.

"El tema de que si es defensivo o no, es parte de la crítica, que señala el juego del equipo. Dije que jugábamos bien, pero que no la metíamos, ahora sin llegar tantas veces, las metimos. Es el mismo equipo, los delanteros están acertados, el equipo está metiendo goles, pero sigue siendo el mismo funcionamiento".

Al final, "los triunfos sin importar como se consigan, generan moral alta y confianza, jugábamos bien y habíamos empatado algunos partidos, ahora buscamos el gol, nos salió y de ahí viene la confianza, de los triunfos. A veces el equipo te empata al final".

Antes, recalca: "Teníamos un equipo con llegada pero no la metíamos, ahora no llegamos tanto y los delanteros están acertados de cara al gol. Estamos metiendo goles que en el pasado no querían entrar. Ahora de repente nos toca defender y lo hacemos adecuadamente".