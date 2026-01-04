Anthony Joshua regresa a Gran Bretaña

LONDRES.- El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua regresó a Gran Bretaña, según informes, varios días después de un accidente automovilístico fatal que mató a dos amigos en Nigeria.

Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele murieron después de que el vehículo en el que viajaban junto con Joshua chocara contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos el lunes.

Joshua sufrió heridas leves y el dos veces campeón de peso pesado fue dado de alta de un hospital el miércoles tras ser considerado clínicamente apto para recuperarse en casa.

Los medios británicos informaron el sábado que Joshua regresó a casa antes de los funerales de Ghami y Ayodele.

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador. Apenas unas horas antes del accidente, Joshua y Ayodele publicaron clips en las redes sociales jugando al tenis de mesa juntos.