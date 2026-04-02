Anuncia Chelsea pérdidas récord

LONDRES.- Chelsea registró pérdidas antes de impuestos de 262,4 millones de libras (350 millones de dólares) en sus más recientes resultados financieros, anunció el club el miércoles, una cifra récord en la era de la Liga Premier.

Chelsea, cuyos propietarios provienen del capital privado de Estados Unidos, atribuyó las pérdidas en parte al "aumento de los costos operativos" en 2024-25 en comparación con el año anterior.

La mayor pérdida antes de impuestos registrada previamente en la liga inglesa fue de 197,5 millones de libras (ahora 263 millones de dólares), reportada por Manchester City para la temporada 2010-11, informó la Press Association de Gran Bretaña.

Los ingresos del año que terminó el 30 de junio de 2025 fueron de 490,9 millones de libras (650 millones de dólares), indicó Chelsea —la segunda cifra más alta registrada para el club londinense. Eso incluyó parte del dinero obtenido por su campaña que terminó con el título en el Mundial de Clubes.

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Se consideró que Chelsea cumplió con las normas financieras de la Liga Premier para el periodo de tres años que terminó en 2024-25, que permite pérdidas máximas de 105 millones de libras (140 millones de dólares) en ese tramo. El gasto en aspectos como infraestructura, desarrollo juvenil y fútbol femenino, por ejemplo, no se incluye cuando la liga evalúa las pérdidas de los clubes.