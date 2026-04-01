¿Cuál es el grupo al que clasificó República Democrática del Congo?

CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).-

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de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.Con su, por la mínima diferencia (), los Leopardos lograron suLaenescribió una de las historias más conmovedoras, rumbo a la justa mundialista.Decenas dese dieron cita en el, paraante los Reggae Boyz; viajaron desde su país, desde Francia y desde Estados Unidos, con la ilusión de que sus jugadores hicieran historia. Lo consiguieron.Con solitaria anotación de, en else quedó con elpara la próxima Copa del Mundo.Else convirtió en elde toda unaque tenía puestas sus esperanzas sobre este grupo de futbolistas. No fallaron y cumplieron el objetivo.Para cada uno de los elementos que integran a esta selección, elde Norteamérica 2026 es algo "", porque lo tomarán el reto deen el torneo.Aunque, reconocen que no será nada sencillo, al interior del, confían en que harán todo lo que esté en sus manos paraTras su, los congoleños ya conocen cuáles son los tres rivales a los que se enfrentarán; incluso, uno de sus partidos lo jugarán en el, donde cumplieron su sueño de volver a una justa mundialista.clasificó alde la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.Ahí, se enfrentará a, en ese mismo orden, y tendrá que realizar varios viajes para sus compromisos.El partido contra los Lusos será en eldeel miércolesA los, los enfrentarán el martesen elde; los congoleños volverán al lugar donde hicieron historia.Los Leopardos cerrarán su participación en la Fase de Grupos ante losel sábadoen elde Atlanta.