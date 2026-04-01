¿Cuál es el grupo al que clasificó República Democrática del Congo?
El gol de Tuanzebe en el minuto 100 selló la clasificación histórica de Congo al Mundial.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL).-República Democrática del Congo se convirtió en la invitado número 47
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de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Con su triunfo sobre Jamaica, por la mínima diferencia (1-0), los Leopardos lograron su clasificación al Mundial.
La final del Repechaje Mundialista en Guadalajara escribió una de las historias más conmovedoras, rumbo a la justa mundialista.
Decenas de aficionados congoleños se dieron cita en el estadio Akron, para apoyar a su selección ante los Reggae Boyz; viajaron desde su país, desde Francia y desde Estados Unidos, con la ilusión de que sus jugadores hicieran historia. Lo consiguieron.
Con solitaria anotación de Axel Tuanzebe, en el minuto 100, República Democrática del Congo se quedó con el penúltimo boleto para la próxima Copa del Mundo.
El defensa central congoleño se convirtió en el héroe de toda una nación africana que tenía puestas sus esperanzas sobre este grupo de futbolistas. No fallaron y cumplieron el objetivo.
Para cada uno de los elementos que integran a esta selección, el clasificar al Mundial de Norteamérica 2026 es algo "magnífico y espectacular", porque lo tomarán el reto de dejar una imagen en el torneo.
Aunque, reconocen que no será nada sencillo, al interior del vestuario de los Leopardos, confían en que harán todo lo que esté en sus manos para competir en la Fase de Grupos.
Tras su triunfo sobre Jamaica, los congoleños ya conocen cuáles son los tres rivales a los que se enfrentarán; incluso, uno de sus partidos lo jugarán en el estadio Akron, donde cumplieron su sueño de volver a una justa mundialista.
República Democrática del Congo clasificó al Grupo K de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Ahí, se enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán, en ese mismo orden, y tendrá que realizar varios viajes para sus compromisos.
El partido contra los Lusos será en el NRG Stadium de Houston el miércoles 17 de junio.
A los Cafeteros, los enfrentarán el martes 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara; los congoleños volverán al lugar donde hicieron historia.
Los Leopardos cerrarán su participación en la Fase de Grupos ante los Lobos Blancos el sábado 27 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
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