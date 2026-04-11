Anuncian corrida internacional en SLP

La actividad taurina regresará a San Luis Potosí con la corrida internacional programada para el próximo viernes 8 de mayo en la Plaza de Toros "Fermín Rivera" El Paseo, donde se presentará un cartel conformado por Diego Silveti, Diego San Román y el español Marco Pérez, quienes lidiarán un encierro de seis toros de la ganadería de Teófilo Gómez a partir de las 20:00 horas.

Con este festejo se dará inicio formal a la temporada taurina en la capital potosina durante el presente año, en un escenario que tradicionalmente concentra su mayor actividad en la feria de agosto. La corrida también marcará un momento especial con la presentación de Marco Pérez como matador de toros ante la afición local.

En cuanto a antecedentes recientes, Diego Silveti no actúa en este coso desde el 22 de agosto del año pasado, cuando formó parte de la segunda corrida de feria. Por su parte, Diego San Román dejó un grato recuerdo en su última aparición, el 25 de agosto de 2024, al cortar tres orejas y salir a hombros junto al español Antonio Ferrera.

La venta de boletos estará disponible a través de la plataforma digital de Súper Boletos. Además, se informó que los niños menores de 12 años contarán con un 50 por ciento de descuento, aunque su acceso estará condicionado a la autorización de padres o tutores.

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