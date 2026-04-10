Real Madrid busca seguir en la pelea por LaLiga

El Real Madrid vuelve a la acción en LaLiga, con el objetivo de no alejarse del primer lugar de la tabla general.

A pesar de que la diferencia con el Barcelona es de siete puntos, los Merengues no pierden la esperanza de mantenerse con vida en la lucha por el título de LaLiga.

Por tal motivo, el equipo de Álvaro Arbeloa tiene la obligación de ganar, esta tarde, en el estadio Santiago Bernabéu, donde recibirá al Girona.

El conjunto madridista necesita las tres unidades para acercarse, momentáneamente, a los blaugranas y meterles un poco de presión.

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Además, una victoria hoy le permitiría olvidarse, brevemente, de la derrota que sufrieron a media semana en la Champions League, a manos de Bayern de Múnich, por 1-2.

Cabe resaltar que, con el descalabro ante el Gigante de Baviera, el Real Madrid llegó a dos partidos consecutivos sin conocer el triunfo, ya que perdieron en la última jornada de LaLiga con el Mallorca, por el mismo marcador.

De esta manera, para Álvaro Arbeloa y sus dirigidos, obtener los tres puntos les permitiría ganar confianza de cara al juego de vuelta de los cuartos de final contra la escuadra alemana, en condición de visitante.

Horario y canales para ver en vivo el Real Madrid vs Girona de LaLiga

Real Madrid vs Girona

Fecha: Viernes 10 de abril

Hora: 13:00

Estadio: Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports