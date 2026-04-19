Anuncian el San Luis Open 2026 de golf

Con la participación de 235 competidores provenientes de distintos puntos del país, el San Luis Open 2026 celebrará su edición número 17 del 20 al 23 de mayo en las instalaciones de La Loma Club de Golf, consolidándose como uno de los torneos más relevantes del centro del país.

El director del certamen, Didac Montes Sánchez, informó que se espera la asistencia de más de cinco mil personas, quienes podrán disfrutar no solo de la competencia deportiva, sino también de actividades sociales, gastronómicas y de entretenimiento que complementan la experiencia del evento.

Destacó que esta edición ha sido preparada durante meses, manteniendo el estándar de organización que ha caracterizado al torneo a lo largo de sus 17 ediciones, generando una alta expectativa entre jugadores, socios e invitados. Además de las rondas de golf, se contemplan actividades como el tradicional Rompehielo, así como convivencias vespertinas y nocturnas.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes competirán por trofeos en diversas categorías: Campeonato, AA y A (modalidad Gross sin hándicap); B, C, D y Seniors (Stableford con hándicap); así como Damas A (Strokeplay con hándicap) y Damas B (Stableford con hándicap).

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El comité organizador informó que, en caso de empate en los tres primeros lugares de cada categoría, la definición se realizará mediante el sistema de muerte súbita. Asimismo, se designará un juez de reglas cuya decisión será definitiva para garantizar el correcto desarrollo de la competencia.

Finalmente, se precisó que el torneo se dará por concluido al inicio de la ceremonia de premiación, mientras que los detalles completos de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio oficial del club y sus redes sociales.