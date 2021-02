Anuncian protocolos para el Abierto Mexicano de Tenis

México.- Con la ausencia de Rafael Nadal, campeón vigente, se dio a conocer el draw de jugadores que participará en el Abierto Mexicano de Tenis 2021 que se desarrollará en Acapulco del 15 al 20 de marzo.

En el cuadro principal están tres jugadores entre los 10 mejores del mundo, siendo el mejor rankeado, Stefanos Tsisipas de Grecia, número 6 del mundo, seguido de Alexander Zverev de Alemania siete del ranking y Diego Schwatzman de Alemania, número nueve.

Se han otorgado hasta ahora dos wild cards, Sebastián Korda de Estados Unidos, que es entrenado por André Agassi y Steffi Graff, además de Carlos Alcaraz de España.

Se ha guardado un tercer wild card, que si no ocurre nada extraordinario, será otorgado a Gerardo López, el mexicano mejor rankeado quien se encuentra en el sitito 557 del mundo. En caso de que algún jugador como Nadal u otro Top ten quiere venir, López tendrá un lugar en el torneo de clasificación.

En las cuestiones de salud, Raúl Zurutuza, director del Abierto, dio a conocer los protocolos que se van a seguir, partiendo que por el momento no habrá público y todo dependerá de los cambios de semáforo. Los jugadores y el staff se harán pruebas PCR y de antígenos cada cuatro días.

Además: Cubrebocas obligatorios. toma de temperatura. sana distancia en todo momento (1.5 metros), asientos espaciados (en el caso de tener autorización de tener público), gel antibacterial, sanitización constante, médicos especializados en Covid. Si hay alguien detectado con el virus se realizará el protocolo diseñado.

Si un jugador sale positivo, el hotel lo traslada al área Covid y deberá estar en cuarentena por 14 días, o hasta que la prueba salga negativa, se reportará el caso a la secretaria de salud de Guerrero y se dará seguimiento con quien tuvo contacto.

Los tenistas estarán en la llamada Green Zone, su burbuja personal. Tendrán un camino diferente para entrar a las canchas, para entrar al estadio. No podrán tener tratamiento con los masajistas en el estadio, se deberá hacer en el hotel.

Otros aspectos que no se llevarán a cabo, será que no habrá firmas de autógrafos, no habrá congreso de tenis, no habrá fiestas de ningún tipo.

Se abrirá el estadio una hora antes de los juegos y se cerrará una hora después.

Habrá prensa virtual, pero todas las conferencias serán transmitidas.