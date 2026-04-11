Aplastante triunfo de Knicks de NY

NUEVA YORK.- Jalen Brunson anotó 29 puntos, Karl-Anthony Towns terminó con 22 unidades y 10 rebotes, y los Knicks de Nueva York aseguraron el viernes el tercer puesto de la Conferencia Este al hilar su 13er triunfo sobre los Raptors de Toronto, esta vez por 112-95.

Los Knicks mejoraron a 53-28 con el triunfo en lo que podría ser un adelanto de una serie de primera ronda de los playoffs. Nueva York perdió su oportunidad de subir al segundo puesto cuando Boston venció a los Pelicans de Nueva Orleans, destinados a la lotería del draft.

Toronto (45-36) marcha actualmente sexto en el Este después de ver cortada su racha de dos victorias seguidas.

Brunson encestó 12 de 18 tiros de campo, mientras que el dominicano Towns fue igual de efectivo al acertar 8 de 12 por los Knicks, que ampliaron su racha ganadora a cinco partidos.

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El alero de Nueva York OG Anunoby se lesionó el tobillo izquierdo a mitad del segundo cuarto y no regresó al partido.

Brandon Ingram anotó 16 puntos, mientras que Ja´Kobe Walter y Scottie Barnes sumaron 15 cada uno por los Raptors, que no han vencido a Nueva York desde el 22 de enero de 2023. Los Knicks ganaron los cinco enfrentamientos de esta temporada, uno de ellos en el torneo de la NBA Cup.