Apretada victoria de los Spurs sobre Pelicans

Nueva Orleans fue una montaña rusa para los San Antonio Spurs (16-7), que derrotaron 132-135 a los New Orleans Pelicans (3-22) con mucho más drama del esperado.

Los Spurs llegaron a mandar por 25 puntos en el segundo cuarto, pero vieron a los Pelicans pulverizar esa renta hasta ponerse por delante al final del tercer periodo.

San Antonio volvió a ponerse por delante en el último cuarto con una ventaja de 8 puntos, pero de nuevo los Pelicans remontaron hasta ponerse uno arriba (132-131) faltando 30 segundos.

El novato Dylan Harper metió canasta para los Spurs a 9 segundos y el también ´rookie´ Derick Queen falló el tiro con el que podía haber devuelto la ventaja a Nueva Orleans.

Queen, sin embargo, firmó el primer triple-doble de su carrera con 33 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, además de 4 tapones. Trey Murphy anotó otros 32.

Para los Spurs, Stephon Castle, de regreso tras nueve partidos de baja por lesión, anotó 18 puntos. Harrison Barnes anotó 24 y Harper 22.

Los Spurs afrontan su eliminatoria de cuartos de final de la Copa contra los Lakers a domicilio posiblemente sin Victor Wembanyama, que está cerca de recibir el alta médica.