Araujo dice que su "mente" está en el Celta y no piensa en regresar a México

VIGO, España (EFE). El internacional mexicano Néstor Araujo señaló este miércoles que no tiene pensado salir del Celta en este mercado invernal, y aseguró no saber "nada" del interés de Rayados, actual campeón.



"En México siempre salen cosas, la prensa especula mucho, pero la realidad es que mi mente está en el Celta, no ha existido nada. Solo pienso en la situación en la que estamos, en salir de las últimas posiciones. Lo demás es todo especulación", declaró en su comparecencia ante los periodistas.

El central cumple su segunda temporada en Balaídos, a donde llegó desde Santos Laguna. Habitual en el once celeste, Araujo se sinceró al decir que su rendimiento en el inicio de la pasada temporada fue "un desastre", pero lo achacó a que no tenía "ritmo de competición" por una lesión.

"En las primeras jornadas del anterior campeonato hubo errores puntuales míos, pero ahora estoy bien físicamente y en la liga española eso es un punto muy importante. Lo futbolístico y lo táctico luego depende de lo que quiera el entrenador", comentó.

No quiso pronunciarse sobre el futuro del internacional eslovaco Stanislav Lobotka, pretendido por el Napolés, porque, según ha expresado, "en los temas personales" tiene que hablar él o los dirigentes del club, aunque ve a su compañero entrenando "con normalidad".

Araujo también se mostró "tranquilo" con la situación deportiva que atraviesa su equipo a pesar de que se encuentran empatados a puntos con el Mallorca, que cierra la zona de descenso, aunque no escondió la necesidad de mejorar a nivel defensivo.

"No vamos a renunciar a nuestro estilo, pero defensivamente tenemos que ser más sólidos. Si no mantenemos la portería a cero no vamos a sacar los resultados que queremos. Ahora tenemos la Copa del Rey, y una victoria supondría un refuerzo anímico", subrayó.