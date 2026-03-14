Arda Güler marca gol desde campo propio en Real Madrid

BARCELONA (AP) — Arda Güler marcó uno de los mejores goles de la temporada en la liga española el sábado, después de que conectó un disparo lejano desde muy dentro de su propio campo para redondear una victoria 4-1 sobre el Elche.

Gol de Arda Güler desde campo propio en la liga española

El mediocampista turco de 21 años vio al arquero del Elche, Matías Dituro, adelantado y no dudó en lanzar un globo de larga distancia con la zurda que pasó por encima del desdichado guardameta y dio un bote antes de meterse en la red.

El estadio Santiago Bernabéu estalló en aplausos por el memorable gol, que llegó con el triunfo ya fuera de duda a los 89 minutos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reacciones y contexto del gol de Arda Güler

"Vi a todos ponerse las manos en la cabeza. Es increíble marcar un gol desde 70 metros", dijo el entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa. "Ese gol valía la entrada para ver el partido".

Güler se incorporó al Madrid procedente del Fenerbache en 2023. Ha marcado cuatro goles esta temporada, en la que ha tenido más minutos tras la salida del veterano Luka Modric.