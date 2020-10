Argelia será más difícil que Holanda, dice Gerardo Martino

Sin ser un Juan Carlos Osorio que daba los nombres de todos los jugadores del rival, su estatura, su edad, su ciudad y hasta de qué pie cojeaban, Gerardo Martino mostró respeto por la selección de Argelia, próximo rival de la Selección Mexicana, y explicó de nueva cuenta, por qué espera que sea un equipo más complicado que Holanda.

"Tiene jugadores muy buenos. El central del Betis, Mandi, jugadores destacados Fares (Lazio), Benrahma (Brentford), hay otros que juegan en el futbol de Francia (Boulaya, Abeid), el que juega en el Milan (Bennacer). Salir campeón de África no es nada sencillo, ganarle 3-0 a Colombia no es nada sencillo".

"Tata" intentó aclarar la comparación que hizo al juego ante los Países Bajos:

"No intentaba hacer comparación entre Holanda y Argelia, pero de qué manera puede estar un equipo que juega un amistoso y tiene de inmediato dos compromisos en prueba fuerte, a otro equipo que está como nosotros que busca funcionamiento... Esa es una gran diferencia que se notará entre Argelia y Holanda", seguramente.