Argentina, España, Inglaterra y Alemania jugarán partidos amistosos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Este viernes 27 de marzo, la cartelera del futbol internacional está llena de partidos imperdibles, donde muchos equipos aprovechan la

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Puntualmente, cuatro potencias que llegan con serias chances de ganar el torneo internacional en julio jugarán hoy:Los campeones de Catar 2022 liderados porchocan contra, selección africana, luego de que la Finalissima antese cancelara por conflictos bélicos en Medio Oriente, en el estadio Alberto José Armando, en Buenos Aires.Por su parte, '' deenfrentará a, en el estadio de la Cerámica, hogar del Villarreal de LaLiga.se verá las caras con, en el mítico estadio de Wembley. Dos equipos que ganaron Copas del Mundo en sus primeras ediciones, y que tienen ganas de volver a la élite.Finalmente,, campeona del mundo en 2014, visita el estadio ST, Jacob Park, en Basel, para tratar de lograr un triunfo ante, un hueso duro de roer.¿A qué hora y dónde ver los partidos amistosos de hoy?vsvs., 14:00 horas,vs., 13:45 horas,3,vs13:45 horas,PremiumLos horarios son con Tiempo del Centro de la Ciudad de México.