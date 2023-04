Argentina inaugura muestra en homenaje a campeones mundiales

¿Qué se siente ser campeón del mundo? Los fanáticos argentinos podrán experimentarlo en la primera exhibición oficial dedicada a los tres títulos mundiales conquistados por la Albiceleste.

La muestra, inaugurada este miércoles en el predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires, propone a los visitantes un recorrido por salas dedicadas a los campeones de los mundiales de Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

En cada una de ellas se lucen las tres réplicas del dorado trofeo que levantaron los capitanes de los respectivos seleccionados, Daniel Passarella, Diego Maradona y Lionel Messi. Como custodios a su alrededor, las casacas originales de los campeones se exhiben guardadas en cofres de cristal.

"Bienvenidos a la exposición de los campeones del mundo. La verdad que es un día importantísimo para el fútbol argentino, pero por sobre todas las cosas para poder mostrar a nuestras glorias, a los que nos dieron las tres estrellas. Espero que lo puedan disfrutar", dijo Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al cortar la cinta que inauguró la exhibición.

Al margen de los trofeos y casacas, también se exhiben algunos "tesoros" de los seleccionados campeones. Un botín y la cinta de capitán de Maradona, fallecido en noviembre de 2020; los guantes autografiados del arquero Emiliano Martínez, uno de los héroes del título en Qatar, y el bischt – atuendo típico del mundo árabe — que se puso Messi en la ceremonia de premiación en el estadio Lusail de Doha.

"No sé cuántos países pueden juntar a tres generaciones de campeones del mundo", destacó el ex arquero Ubaldo Fillol, campeón en 1978. "No sólo está la historia de los campeones del mundo, sino del fútbol argentino".

Oscar Garré, lateral campeón en 1986, valoró que la muestra permitirá a las nuevas generaciones acercarse a los seleccionados que también alcanzaron la gloria en el siglo XX.

"Para nosotros y los del 78, que a lo mejor los jóvenes no se acuerdan mucho de nosotros, es reavivar ese amor, ese cariño que uno ha tenido por la selección. Venís acá y ves fotos, videos de la época nuestra y de los chicos del último mundial. Realmente muy emocionante, es un cariño que nos demuestra la AFA a nosotros", remarcó el ex defensor.

En el final de la muestra, los visitantes podrán subirse al mismo autobús descapotable que transportó a Messi y sus compañeros durante los multitudinarios festejos de diciembre por las calles de Buenos Aires a su regreso de Qatar el 20 de diciembre. Escondido en la parte trasera, está el pequeño muñeco con la cara del francés Kylian Mbappé que el arquero Martínez alzó durante el festejo a modo de burla. Luego tuvo que disculparse.

"Te lleva a volver a emocionarte. Nos saca algún que otro lagrimón", comentó Roberto Ayala, el ex defensor que integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y el único de los representantes de los últimos campeones del mundo que estuvo en la inauguración de la exhibición.

"Era imposible avanzar", rememoró Ayala sobre el recorrido en el autobús. "Ver la cara de cada persona. Poder charlar, cruzar la mirada. Para ellos era algo increíble. Fue hermoso, imborrable".