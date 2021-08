Argentina jugará con público ante Bolivia

BUENOS AIRES.- En un primer paso para levantar la prohibición de público en los estadios de fútbol de Argentina que rige desde que empezó la pandemia de coronavirus en 2020, el gobierno autorizó la presencia de hinchas en el partido que disputará la selección local ante Bolivia el 9 de septiembre por las eliminatorias para el Mundial 2022.

"Vamos a hacer una prueba piloto", dijo el martes el ministro de Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en una rueda de prensa. "En principio con un aforo de 30%".

El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Argentina prohibió la presencia de hinchas en los estadios de fútbol y de otros deportes a principios de marzo de 2020 cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus. Es una de las pocas ligas entre las más competitivas del mundo que todavía no permite público en las canchas.

En la región, Chile, Uruguay, Colombia y Brasil juegan con hinchas.

"Es un primer paso para que vuelva el público no solamente a espectáculos deportivos, no solamente al fútbol, sino a todos los espectáculos masivos", indicó Lammens.

El retorno del público a las canchas se da cuando el país sudamericano mantiene un sostenido descenso de casos y hospitalizaciones por COVID en salas de terapia intensiva en coincidencia con el avance de la vacunación. Más del 60% de los 45 millones de argentinos recibieron al menos una dosis.

Consultada sobre si la decisión no implicaba un riesgo ante el avance de la más contagiosa variante Delta, la ministra de Salud Carla Vizzotti dijo que "venimos trabajando con muchísima responsabilidad, seguiremos monitoreando primero para disminuir los riesgos e implementar los espectáculos en forma muy cuidadosa. No me parece temerario, sino no tomaríamos la decisión".

El protocolo que deberán cumplir con fanáticos que asistan al Monumental se definirá en los próximos días, adelantó Lammens.