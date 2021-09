Argentina sigue imbatible y Messi vuelve a brillar

BUENOS AIRES (EFE).- La "Scaloneta", el nuevo apodo de la selección argentina que dirige Lionel Scaloni, cerró la ventana de partidos de septiembre de las eliminatorias para el Mundial de Catar con dos triunfos categóricos ante Venezuela y Bolivia y con un Leo Messi brillante que hizo olvidar el polémico partido suspendido ante Brasil.



Los hinchas argentinos, que en julio vieron a su selección ganar la Copa América de Brasil ante los locales y cortar una racha de 28 años sin títulos, pudieron regresar este jueves a un estadio tras casi 18 meses.

La fiesta por la obtención del torneo se coronó con una victoria ante los bolivianos por 3-0 con tres goles de Messi, el ídolo albiceleste.

VENEZUELA NO OPUSO RESISTENCIA

El 2 de septiembre, Argentina visitó a Venezuela y también convirtió tres goles.

Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa anotaron para los vigentes campeones de América, que recién en el minuto 93, y de penalti, sufrieron el gol local, obra de Yeferson Soteldo.

La expulsión del defensa venezolano Luis Adrián Martínez a los 31 minutos condicionó a la Vinotinto, que se vio claramente superada en el juego.

Messi, aunque no convirtió, participó en dos de los tres goles y fue una de las figuras del encuentro.

POLÉMICA Y SUSPENSIÓN EN BRASIL

Antes de que comenzara el partido del domingo pasado ante Brasil se especuló con la posibilidad de que cuatro jugadores argentinos, el portero 'Dibu' Martínez, el defensa Cristian 'Cuti' Romero y los centrocampistas Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, no podían jugar por supuestamente haber omitido en sus declaraciones juradas, al ingresar al país, que habían estado en los últimos 14 días en Reino Unido.

La Conmebol y la FIFA habilitaron a los jugadores y el partido comenzó, pero a los cinco minutos se interrumpió por la entrada al campo de autoridades sanitarias.

El encuentro se suspendió y la FIFA analizará la situación.

CON BAJAS Y EL REGRESO DEL PÚBLICO ANTE BOLIVIA

Los cuatro jugadores que venían del fútbol inglés fueron dados de baja y regresaron a Europa. Martínez, Romero y Lo Celso eran titulares y por eso Scaloni tuvo que modificar la alineación.

Además, el portero Franco Armani, que se perfilaba como reemplazante de Martínez, se lesionó y fue desafectado.

A pesar de las ausencias, el equipo dominó el partido desde el primer minuto y Messi se lució con tres goles.

Unos 17.000 fanáticos pudieron comprar una entrada para ver en el Monumental el primer partido de local desde que la Albiceleste cortó la racha de 28 años sin títulos.

A ellos se sumaron otros 4.000 asistentes, entre autoridades e invitados.

En el Monumental hubo enfermeros, médicos, vacunadores, policías, bomberos y recolectores de residuos invitados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para "distinguirlos por su inmensa y comprometida labor durante la pandemia".

EL LLANTO DEL CAPITÁN

Tras la goleada, hubo un espectáculo para celebrar la obtención de la Copa América y Messi se largó a llorar de la emoción.

"Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble. No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. La verdad que estoy muy emocionado", dijo apenas terminado el partido.

"Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, sufrieron mucho también. Estoy muy feliz", añadió.

Messi fue, sin dudas, el jugador más ovacionado, seguido por el histórico Ángel Di María.

'Fideo', muchas veces cuestionado por los simpatizantes, fue aplaudido y vitoreado principalmente por haber anotado el gol con el que Argentina le ganó por 0-1 a Brasil la final de la Copa América.

La gran sorpresa de la noche fue la ovación que recibió el novel seleccionador Lionel Scaloni, que asumió en 2018 de manera interina y pese a no tener experiencia como entrenador se ganó el puesto y el cariño de los hinchas.

La "Scaloneta", nuevo apodo con el que los argentinos se refieren a la Albiceleste que dirige Scaloni, lleva 22 encuentros sin derrotas.

Aún con un partido menos, Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 con 24 y 18 puntos, respectivamente.

Les siguen Uruguay (15), Ecuador (13), Colombia (13), Paraguay (11), Perú (8), Chile (7), Bolivia (6) y Venezuela (4).

Aunque faltan nueve jornadas de las eliminatorias y qué se revuelva qué pasará con el suspendido partido ante Brasil, los argentinos ya sueñan con que "La Scaloneta" y Messi puedan mantener el nivel que mostraron este año hasta el 18 de diciembre de 2022, el día que se jugará la final del próximo Mundial.