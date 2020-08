Ariel Nahuelpán se va de los Xolos de Tijuana

Los Xolos de Tijuana dieron a conocer que el argentino Ariel Nahuelpán ha dejado de formar parte de su equipo, luego de no tener actividad el fin de semana contra el León.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, el delantero sostuvo una fuerte disputa con el también ariete, Miller Bolaños, tras la derrota que sufrieron en la Jornada 4 ante el Atlético de San Luis, situación que habría sido calificada como indisciplina por el entrenador, Pablo Guede.

El motivo y la magnitud de la pelea son desconocidos; sin embargo, trascendió que esa es la razón por la que ambos jugadores se ausentaron del duelo ante La Fiera y por la que habrían sido separados del plantel indefinidamente.

Por ahora, no está claro cuál es el destino de Nahuelpán, quien se despidió del Tijuana en sus redes sociales.

"Quiero agradecerles a mis compañeros e hinchas que estuvieron en todo momento. Me voy siempre mirando para adelante. Un abrazo a todos", escribió. Sobre el ecuatoriano, no existe aún una postura pública.