Armando Archundia habla del caso de Fernando Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, estuvo presente en el estadio Nemesio Díez, para el juego entre Toluca y Tigres, donde fue cuestionado sobre el rodillazo que dio el nazareno Fernando Hernández al futbolista de León, Lucas Romero.

"Soy respetuoso, ya tomamos una decisión nosotros de investigar y analizar las cosas y listo, les daremos la solución el día de mañana como lo comentamos en el comunicado", indicó Archundia.

Armando indicó que no hablaría del rodillazo, porque se están realizando los análisis correspondientes.

"Mañana se enterarán de todo, hoy tenemos reunión y ya platicaremos, mañana les daremos la solución", comentó.

"Estamos en investigación y analizando la situación, no podemos decir nada por qué todavía no revisamos todo con lujo de detalles", afirmó el presidente de la Comisión de Arbitraje.

Armando Archundia sólo dejó claro que ellos tendrán una resolución como Comisión de Árbitros, pero la Comisión Disciplinaria también se encuentra analizando los hechos y tendrá su versión.