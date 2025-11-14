logo pulso
Armando "La Hormiga" González revela el origen de su apodo

El campeón de goleo del Apertura 2025 contó que el sobrenombre nació en su infancia, tras un curioso episodio con un hormiguero

Por El Universal

Noviembre 14, 2025 02:37 p.m.
A
Armando "La Hormiga" González revela el origen de su apodo

Armando González se convirtió en una de las sensaciones de este Apertura 2025, luego de convertirse en campeón de goleo de la Liga MX por primera vez en su carrera, y cortar una racha de seis años de Chivas sin goleador.

Las 12 anotaciones del canterano rojiblanco fueron suficientes para colocarse como uno de los tres delanteros más goleadores de este torneo, compartiendo el galardón con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis).

Además de sus grandes actuaciones y sus festejos, Armando captó la atención de los aficionados por su particular apodo: La Hormiga. Este sobrenombre ha despertado la duda de dónde nació o por qué le dicen así, algo que ya se reveló.

La razón detrás del apodo de Armando González

En entrevista con Claro Sports, el atacante de 22 años explicó el trasfondo de su apodo, el cual nació desde que era un niño.

"En una salida mi hermano y hermana se bajan de la camioneta y se paran en un hormiguero. Mi mamá les empieza a gritar que se quitaran del hormiguero. Yo muy pequeño, todavía no sabía hablar, pensaba que las hormigas eran algo muy malo, te mataban, que tenían veneno o no sé, algo muy malo", relató Armando.

"Entonces cada vez que llegaba a un lugar, pues asustado decía ´yiyigas, yiyigas´, y no me quería bajar de la camioneta, tenía miedo de las hormigas. Así duré un buen rato y un tío, allá en Aguascalientes, me empezó a decir Hormiga y pues ya se me quedó", concluyó el campeón de goleo del Apertura 2025.

