Arnulfo Castorena brilla con medalla de oro en mundial de natación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Arnulfo Castorena sigue haciendo historia y demostrando su dominio en los 50 metros pecho SB2, prueba en la que ganó la medalla de oro en el Mundial de Paranatación Singapur 2025, luego de parar el crono en 57.41 segundos.

El OCBC Aquatic Center de Singapur fue testigo de la hazaña del mexicano, que arrancó su participación de la mejor manera. Esta presea significó la primera para la delegación tricolor, así como el primer oro de la misma, y gracias a eso, el Himno Nacional retumbo en el centro acuático.

Arnulfo ya piensa en los Juegos Paralímpicos de 2028

Tras la obtención de su metal dorado, el nadador mexicano dejó en claro que buscará estar presente en la justa paralímpica de Los Ángeles 2028, el cual representa su mayor objetivo.

"Buscaré quedar entre los primeros lugares para calificar a los próximos Juegos Paralímpicos", comentó Arnulfo para el Comité Paralímpico Mexicano con su oro.

A lo largo de su carrera, Castorena se ha colocado como un referente del deporte mexicano, donde ha sumado siete medallas en Juegos Paralímpicos y 19 preseas en cuanto a Mundiales de la especialidad se refiere.

"Es un ejemplo para las personas que se te acercan y te dicen que es emocionante y un orgullo porque te dicen 'quiero ser igual que tú' y esa es la semillita que uno va plantando", confesó el paratleta.

El Campeonato Mundial de Paranatación de Singapur 2025 tendrá la participación de 19 mexicanos, que buscarán cosechar medallas del 21 de septiembre al 27 del mismo mes.