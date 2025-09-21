Volcadura en Circuito Potosí deja solo daños

Un accidente vehicular ocurrió la madrugada de este domingo en el Circuito Potosí, donde un automóvil terminó volcado sin que se registraran lesionados de gravedad.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando un vehículo Ford sedán, color gris, circulaba con dirección al poniente. Al llegar a la altura de la calle La Pedrera, en la colonia Bellas Lomas, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactó contra el muro de contención y volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

Paramédicos acudieron al lugar y valoraron a las cuatro personas que viajaban en el automóvil.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, tomaron conocimiento del accidente.

