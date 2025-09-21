logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Volcadura en Circuito Potosí deja solo daños

Ford sedán gris impacta y vuelca en Circuito Potosí sin reporte de heridos graves

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 01:24 p.m.
A
Volcadura en Circuito Potosí deja solo daños

Un accidente vehicular ocurrió la madrugada de este domingo en el Circuito Potosí, donde un automóvil terminó volcado sin que se registraran lesionados de gravedad.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando un vehículo Ford sedán, color gris, circulaba con dirección al poniente. Al llegar a la altura de la calle La Pedrera, en la colonia Bellas Lomas, el conductor perdió el control hacia su izquierda, impactó contra el muro de contención y volcó, quedando con las llantas hacia arriba.

Paramédicos acudieron al lugar y valoraron a las cuatro personas que viajaban en el automóvil.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, tomaron conocimiento del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Volcadura en Circuito Potosí deja solo daños
Volcadura en Circuito Potosí deja solo daños

Volcadura en Circuito Potosí deja solo daños

SLP

Redacción

Ford sedán gris impacta y vuelca en Circuito Potosí sin reporte de heridos graves

Choque en la General I. Martínez deja solo daños
Choque en la General I. Martínez deja solo daños

Choque en la General I. Martínez deja solo daños

SLP

Redacción

Durante la madrugada, un accidente automovilístico en la colonia General I. Martínez resultó en daños materiales sin heridos.

Asesinan a joven de 23 años en Soledad
Asesinan a joven de 23 años en Soledad

Asesinan a joven de 23 años en Soledad

SLP

Redacción

Un joven de 23 años fue víctima de un fatal ataque a balazos en Soledad de Graciano Sánchez.

Estudiante es víctima de un secuestro virtual
Estudiante es víctima de un secuestro virtual

Estudiante es víctima de un secuestro virtual

SLP

Redacción

Exigían dinero a sus parientes, pero la GCE pudo evitar se consumara el pago