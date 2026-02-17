logo pulso
Arranca del Toro con una victoria

El ciclista azteca se llevó el triunfo en la primera etapa del UAE Tour

Por El Universal

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Arranca del Toro con una victoria

CIUDAD DE MÉXICO.- Isaac del Toro continúa poniendo el nombre de México en lo más alto, con las espectaculares actuaciones que ofrece en las competencias que participa.

En esta ocasión, el ciclista mexicano tuvo una gran presentación en la Temporada 2026, al ganar la primera etapa del UAE Tour.

"El Torito" tuvo un impresionante cierre de carrera y se adelantó al pelotón para cruzar la línea de meta como primer lugar.

De esta manera, el originario de Ensenada, Baja California, se colocó como líder de la octava edición del Tour de Emiratos Árabes Unidos.

Con un tiempo de 2:30:56, Isaac del Toro logró ser el más rápido, luego de los 144 kilómetros recorridos entre el Madinat Zayed Majlis y el Palacio Liwa, el primer escenario de la carrera.

El joven ciclista (22 años) no dudó en atacar en el último tramo y superó, sin mayor dificultad, a sus rivales.

Ahora, el bajacaliforniano portará el maillot de líder en la siguiente etapa de la carrera que se realizará este martes 17 de febrero y que significará el primer luego cronometrado del UAE Tour 2026.

Los 12.2 kilómetros del evento de mañana se disputarán en la Isla Al Hudayriat en Abu Dabi, donde Isaac del Toro tendrá una ventaja de cuatros segundos sobre el neerlandés Cees Bol (Decathlon) y seis sobre el italiano Antonio Tiberi (Bahrain).

