Arranca el Torneo "En Son de Paz"

Arrancó con gran entusiasmo el Torneo "En Son de Paz" de la Liga Municipal de Baloncesto con su primera jornada, el cual cuenta con todo el respaldo de la Dirección de Deporte Municipal, a través de la jefatura de deporte estudiantil.

Los resultados de la primera jornada fueron los siguientes, en la categoría 2006-2007 Huracán "A" venció a la Técnica 35 matutino 21-14, Chamas "A" le ganó a Skanets "A" 21 -12. Mientras que en la categoría 2007-2008 Toros arrasó con el marcador 58-10 a Lobos.

Para la categoría 2008-2009 Jaguares se interpuso a Huracanes "B" 24-7, mientras que Chamas "B" ganó con un abultado marcador 54-17 a Skanets "B".

En la categoría 2010-2011 Leones venció por la mínima a Huracanes "C" 17-13 y Skanets "C" se impuso a Chamas "C" 12-7.

Y la categoría intermedia Cobach 19 le ganó a Huracán "F" 26-9; Tim Tracks 21-19 con Liga "P" y Raptors 32-25 Black Mambas.

Cabe destacar que se continúa invitando a los equipos representativos de escuelas, clubes y colonias a participar en dicho torneo el cual se regirá bajo las siguientes bases:

Las Inscripciones son gratuitas y se depositará una fianza equivalente a un arbitraje y se pueden realizar en el Centro Deportivo Condado del Sauzal, ubicado en Calle Cortijo esquina Acequia.

Las categorías son las siguientes, 2006-2007 juvenil mayor secundarias; 2008-2009 infantil mayor 5º y 6º primaria; 2010-2011 infantil menor; varoniles novatos principiantes y femeniles novatas principiantes.

La premiación será con trofeos y/o medallas a los tres primeros lugares y al mejor encestador en cada categoría, los equipos deberán de usar camisetas del mismo color y con número.