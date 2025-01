Arranca el Tri mini gira en Brasil

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana enfrenta este jueves al Inter de Porto Alegre, en Brasil, con un equipo únicamente conformado por elementos de la Liga MX.

Armar este equipo fue complicado para Javier Aguirre, ante la negativa de algunos clubes por prestar a sus futbolistas a un encuentro de carácter amistoso; sin embargo, al interior del Tricolor no lo ven así.

“Es una oportunidad para todos. En la delantera siempre hay buenos jugadores, hoy me toca compartir con ellos y siempre veo algo para mejorar, como jugador piensas en grande. La mente está puesta en el Mundial, es paso a paso, ser constante en las convocatorias para mostrar que estamos listos para el reto”, declaró Guillermo Martínez, delantero de los Pumas.

Para el “Memote”, no hay por qué minimizar este tipo de partidos frente a clubes, ya que suman mucho para la preparación personal.“Siento que me van a ayudar mucho, es un ambiente no muy común, este tipo de escenarios, sobre todo contra la clase de equipos, queda aprovecharlo y disfrutarlo, saber lo que estamos representando. Ningún partido es amistoso, se juega a ganar y defender el país, desde que iniciamos el proceso es con lo que soñamos”, aseveró.

Para Martínez, entre más juegue el futbolista, será mejor para mostrarse, por lo que aplaude los esfuerzos de los directivos por conseguir partidos de esta talla.

“Como jugador quieres jugar todos los partidos posibles, con el debido descanso que se requiere. Creo que todo lo que hacen es en beneficio del futbol, en lo personal siempre lo veo así, respeto lo que la gente decida, te incentivan y te preparan para llegar de una mejor manera”, concluyó el delantero.