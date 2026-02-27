Arranca en SL Serie Nascar

Quedó confirmado que el Súper Óvalo Potosino será la sede inaugural de la temporada 2026 de NASCAR México Series, los próximos 14 y 15 de marzo, repitiendo así el arranque de campaña en tierras potosinas como ocurrió el año pasado.

Uno de los pilotos más exitosos en esta plaza es Rubén García Jr., múltiple monarca de la categoría, quien se ha consolidado como el máximo ganador en el óvalo potosino. El conductor del auto No. 88 suma seis victorias desde la creación de la serie en 2017, aunque su primer triunfo en San Luis Potosí llegó hasta 2022. Posteriormente, ganó la segunda carrera de 2023, ligó las dos competencias disputadas en 2024 y se llevó la fecha inaugural de 2025.

En la lista histórica le sigue Rubén Rovelo Jr., con tres triunfos en esta pista, conseguidos en 2019, la primera fecha de 2020 y la segunda competencia de 2021.

Con dos victorias en suelo potosino aparece el tapatío Salvador de Alba Jr., quien se impuso en la segunda carrera de 2020 y en la primera de 2023.

Otros pilotos que han saboreado el triunfo en el óvalo son Rogelio López (2017), Irwin Vences (primera de 2018), Abraham Calderón (primera de 2021), así como Alex de Alba y Julio Rejón, quienes subieron a lo más alto del podio en 2025, año en el que se disputaron tres fechas en esta sede.

El Súper Óvalo Potosino, ubicado en el municipio de Zaragoza, fue inaugurado en 1983 como circuito y en 2005 se transformó en óvalo de media milla, convirtiéndose en uno de los escenarios tradicionales del automovilismo nacional.

Con este anuncio, San Luis Potosí se prepara nuevamente para recibir a los mejores pilotos del país en el arranque de una temporada que promete emociones desde la primera bandera verde y la presencia de los pilotos potosinos en las diferentes categorías.