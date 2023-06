Arremete Vanessa Huppenkothen contra el Tricolor

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL). La derrota del Tricolor dejó un mal sabor de boca en la afición mexicana. Y es que, durante las semifinales de la Nations League de Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), la Selección vivió una de sus peores actuaciones; donde sufrieron una goliza (3-0) por parte del conjunto de Estados Unidos.

En redes sociales, los mexicanos arremetieron contra los dirigidos por Diego Cocca. Entre ellos, la conductora de ESPN, Vanessa Huppenkothen.

A través de su cuenta de Twitter, confesó que lloró por culpa del Tricolor. La situación no terminó ahí. Minutos antes, la también periodista escribió que "esto no es Atlas. Es la Selección Mexicana".

"Qué tonta, qué oso.... ¡Nunca más!", sentenció Vanessa.

México, fuera de la Nations League de Concacaf

El Estadio Allegiant fue testigo de una noche muy oscura. Los dirigidos por Diego Cocca cayeron ante el eterno rival, pues los goles de Christian Pulisic y Roberto Pepi terminaron por sepultar al Tricolor.

No sólo esto, César Montes y Gerardo Arteaga fueron expulsados del partido por no controlar sus emociones y buscar pleito contra el cuadro estadounidense. Para rematar, la afición exclamó el grito homofóbico, dando un fin prematuro al partido de la Nations League de Concacaf.