Arremete Verstappen contra Pérez: "Lo de 'Checo' no es mi problema"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 18 (EL UNIVERSAL).- Mientras que el piloto neerlandés Max Verstappen ha vivido momentos de gloria siendo su victoria más reciente en el Gran Premio de Canadá su coequipero, el mexicano Sergio "Checo" Pérez, ha enfrentado todo lo contrario.

Ante el bajo desempeño que "Checo" ha mostrado en las últimas carreras, "Mad Max" no dudó en arremeter contra su compañero de Red Bull. Y es que, en entrevista previa al Grand Prix, sentenció que la escudería austriaca sería muy diferente si no estuviera él.

Además, se mostró contento de pertenecer a Red Bull y acentuó que las actuaciones de Sergio Pérez "no son su problema".

"Yo estuve ocupado intentando poner el coche en mejor forma. En un momento así, definitivamente no es algo en lo que pienses. [...] Y por mi parte, está bien", confesó el piloto.

Al final, las circunstancias le sonrieron al neerlandés. Y es que, durante en Gran Premio de Canadá, Max Verstappen le arrebató el primer lugar a Fernando Alonso y Lewis Hamilton.