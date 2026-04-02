Arrollan los Hawks 130-101 al Magic

ORLANDO, Florida.- Nickeil Alexander-Walker anotó 32 puntos, Jalen Johnson sumó 18 unidades y 14 rebotes, y los Hawks de Atlanta arrollaron 130-101 al Magic de Orlando la noche del miércoles para su 17ma victoria en sus últimos 19 partidos.

Dyson Daniels aportó 15 tantos y 13 rebotes para los Hawks, que lanzaron con un 51% en el partido y tuvieron ventaja en los rebotes por 52-36. A Johnson le faltaron dos asistencias para lograr su 14to. triple-doble de la temporada.

Los Hawks barrieron la serie de la temporada ante el Magic por 4-0 y ahora tienen una ventaja de 3 1/2 juegos sobre Orlando en la División Sureste, con cinco partidos por disputar — seis para Orlando.

Jamal Cain lideró al Magic con 17 puntos desde la banca. Desmond Bane y Wendell Carter Jr. añadieron 14 cada uno.

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El alero del Magic Franz Wagner anotó 12 puntos en 20 minutos en su primer partido desde el 11 de febrero. Wagner, que promedió 23,4 puntos con un 55% de acierto en los primeros 23 partidos de Orlando, se ha perdido 47 de los últimos 52 encuentros por un esguince alto de tobillo.

Los Hawks rompieron el partido con un segundo cuarto de 47 puntos, en el que encestaron 17 de 24 tiros. Un triple de Jonathan Kuminga rompió el empate 32-32 al inicio del periodo y Atlanta se mantuvo al frente el resto del juego, ampliando la diferencia a 31 al comienzo de la segunda mitad.

Alexander-Walker anotó 17 puntos en el periodo, y fue uno de seis jugadores que anotaron durante un tramo de cuatro minutos en el que Orlando se quedó sin encestar.