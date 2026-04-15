Arsenal avanza a semifinales de Champions tras empate sin goles

Arsenal repite en las semifinales de la Liga de Campeones.

Un empate 0-0 con el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium permitió al club de Londres avanzar el miércoles, al imponerse 1-0 en el marcador global, citándose con el Atlético de Madrid en las semifinales del torneo.

"Volver a lograrlo consecutivamente es un logro increíble para este grupo" , dijo Declan Rice a TNT Sports. "Ahora queremos ir un paso más allá que el año pasado y llegar a la final" .

Arsenal busca el doblete y enfrenta presión en la temporada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Arsenal sigue a la caza del doblete de la Liga Premier y la Champions, pese al bajón de forma que ha tenido el equipo de Mikel Arteta en las últimas semanas.

Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid en el otro partido de vuelta de cuartos de final disputado el miércoles para avanzar 6-4 en el global. Los alemanes se medirán al campeón defensor Paris Saint-Germain en las semifinales.

Los Gunners nunca han ganado la Copa de Europa y apenas una vez disputaron la final. Pero ahora están a sólo dos partidos del duelo por el título de este año en Budapest.

El gol agónico de Kai Havertz en el partido de ida de los cuartos de final en Portugal la semana pasada resultó decisivo, ya que el Sporting no logró marcar el tanto que rompiera el empate en Londres.

Reacciones y declaraciones tras el pase a semifinales

Es la cuarta vez que Arsenal avanza a las semifinales y la primera ocasión que lo logra de manera consecutiva, tras sucumbir en esa instancia la temporada pasada ante el Paris Saint-Germain, que eventualmente se proclamó campeón.

"Ser parte de esos cuatro equipos (semifinalistas) es algo muy especial", dijo Arteta. "Se trata de dar el último paso. Estamos dando pasos que no se habían dado en este club en 140 años, así que los jugadores merecen crédito por lo que están haciendo".

El resultado fue la manera perfecta para que Arsenal iniciara una semana crucial, en la que también enfrenta el domingo al Manchester City, su rival por el título de la Premier.

Hay señales de que los jugadores de Arsenal han acusado la tensión a medida que la temporada entra en su tramo final, tras perder la final de la Copa de la Liga inglesa contra el City y luego quedar eliminados de la Copa FA a manos del Southampton de la segunda división.

La derrota en casa en la liga ante Bournemouth el fin de semana pasado agudizó la sensación de que Arsenal estaba flaqueando en un momento crítico.

"¿A quién le importa lo que piense la gente? Lo único que importa es lo que piense este grupo, lo que piense el entrenador, y estamos en otra semifinal", dijo Rice. "Que vengan las últimas semanas. Es una montaña rusa, nadie te va a regalar nada en este deporte, así que sigan adelante y, lo que tenga que ser, será".

Fue otro duelo cerrado entre Arsenal y Sporting, con pocas ocasiones.

El suplente Leandro Trossard estuvo más cerca de darle el triunfo a Arsenal en la noche, cuando un cabezazo suyo se estrelló contra el poste en los últimos minutos. Geny Catamo había remecido el travesaño para el Sporting en la primera mitad.

Arsenal y Atlético ya se han enfrentado esta temporada en la Liga de Campeones. El club inglés goleó al español por 4-0 en la fase de liga.