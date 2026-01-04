Arsenal derrota al Bournemouth

Declan Rice demostró por qué es el máximo candidato al jugador de la temporada de la Liga Premier al inspirar la remontada el sábado para vencer al Bournemouth y abrir una ventaja de seis puntos en la cima de la clasificación.

El mediocampista inglés anotó dos goles en la segunda mitad en la victoria 3-2 en la costa sur.

Rice estaba en duda antes del partido debido a una lesión de rodilla que lo obligó a perderse la victoria el martes 4-1 sobre el Aston Villa. Pero estaba lo suficientemente en forma para regresar y marcar la diferencia entre los equipos.

El Arsenal se quedó atrás después de 10 minutos cuando Evanilson anotó en una red desprotegida tras interceptar un pase desastroso desde el fondo de Gabriel Magalhaes.

El defensa central brasileño se redimió al marcar el empate seis minutos después, tras una carrera zigzagueante de Noni Madueke, para un segundo gol en tantos partidos desde su regreso tras seis semanas lesionado.

Después del doblete de Rice, un disparo de larga distancia del suplente de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, al 76, tensó el final, pero el Arsenal aguantó para registrar su quinta victoria consecutiva, manteniendo al Villa y al Manchester City a distancia en la carrera por el título.

Aston Villa es el rival más cercano del Arsenal después de una victoria 3-1 sobre el Nottingham Forest.

El City puede regresar al segundo lugar, a cuatro puntos del Arsenal, si vence este domingo al Chelsea.