logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Fotogalería

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arsenal se acerca al título con victoria sobre Brentford

Aston Villa remonta un marcador en contra para vencer a Brighton, logrando su cuarta victoria consecutiva y ascendiendo en la tabla por encima de Chelsea.

Por AP

Diciembre 03, 2025 06:31 p.m.
A
Arsenal se acerca al título con victoria sobre Brentford

Otra victoria para Arsenal. Más miseria para Liverpool y crece la presión para su entrenador, Arne Slot.

Mientras que Arsenal aceleró su carga por el título con una victoria de 2-0 sobre Brentford para recuperar una ventaja de cinco puntos, Liverpool necesitó un autogol tardío solo para rescatar un empate 1-1 con Sunderland en Anfield.

Slot volverá a estar bajo presión, con su equipo languideciendo en el octavo lugar y su decisión de dejar fuera al delantero estrella Mohamed Salah por segundo partido consecutivo probablemente será objeto de un intenso escrutinio.

Quizás una sorpresa mayor se produjo en Elland Road, donde Chelsea cayó 3-1 ante Leeds, un golpe a sus esperanzas de desafiar por el título.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Chelsea cayó al cuarto lugar y se encuentra a nueve puntos de Arsenal, que se impuso a otra victoria en casa a pesar de no contar con sus defensas centrales titulares Gabriel Magalhaes y William Saliba, quienes estaban lesionados, y comenzar el partido con estrellas como Bukayo Saka, Jurrien Timber y Eberechi Eze en el banquillo.

Saka ingresó como sustituto y en el tiempo de descuento anotó el segundo gol, sumándose al tanto inicial de Mikel Merino.

Arsenal busca su primer campeonato de liga desde 2004 y parece tener la profundidad de plantilla necesaria para mantenerse en la carrera esta temporada.

Manchester City es el rival más cercano de Arsenal en este momento y ganó 5-4 ante Fulham en un partido salvaje el martes.

En otros partidos el miércoles, el colista Wolverhampton sigue sin ganar esta campaña después de perder 1-0 en casa ante Nottingham Forest. Después de 14 jornadas, los Wolves apenas suman dos puntos.

Aston Villa remontó un 2-0 en contra para ganar 4-3 en Brighton, logrando su cuarta victoria consecutiva y subiendo al tercer lugar por encima de Chelsea. Ollie Watkins anotó dos veces para el Villa.

Crystal Palace venció 1-0 a Burnley gracias al gol del lateral colombiano Daniel Muñoz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arsenal se acerca al título con victoria sobre Brentford
Arsenal se acerca al título con victoria sobre Brentford

Arsenal se acerca al título con victoria sobre Brentford

SLP

AP

Aston Villa remonta un marcador en contra para vencer a Brighton, logrando su cuarta victoria consecutiva y ascendiendo en la tabla por encima de Chelsea.

Lions y Cowboys se juegan todo en busca de los playoffs NFC
Lions y Cowboys se juegan todo en busca de los playoffs NFC

Lions y Cowboys se juegan todo en busca de los playoffs NFC

SLP

AP

Dak Prescott y Aidan Hutchinson se enfrentan en un duelo crucial por un lugar en los playoffs de la NFC. Lions y Cowboys buscan la victoria para seguir en la contienda.

Mbappé anota dos goles en victoria del Real Madrid sobre Athletic Bilbao
Mbappé anota dos goles en victoria del Real Madrid sobre Athletic Bilbao

Mbappé anota dos goles en victoria del Real Madrid sobre Athletic Bilbao

SLP

AP

El técnico Xabi Alonso elogia la actuación del Real Madrid en el triunfo ante el Athletic Bilbao en la Liga española.

64 naciones participarán en el sorteo del Mundial 2026
64 naciones participarán en el sorteo del Mundial 2026

64 naciones participarán en el sorteo del Mundial 2026

SLP

AP

El Mundial 2026 contará con 104 partidos y sedes confirmadas en Norteamérica. ¡Prepárate para la competencia futbolística!