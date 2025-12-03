Arsenal se acerca al título con victoria sobre Brentford

Otra victoria para Arsenal. Más miseria para Liverpool y crece la presión para su entrenador, Arne Slot.

Mientras que Arsenal aceleró su carga por el título con una victoria de 2-0 sobre Brentford para recuperar una ventaja de cinco puntos, Liverpool necesitó un autogol tardío solo para rescatar un empate 1-1 con Sunderland en Anfield.

Slot volverá a estar bajo presión, con su equipo languideciendo en el octavo lugar y su decisión de dejar fuera al delantero estrella Mohamed Salah por segundo partido consecutivo probablemente será objeto de un intenso escrutinio.

Quizás una sorpresa mayor se produjo en Elland Road, donde Chelsea cayó 3-1 ante Leeds, un golpe a sus esperanzas de desafiar por el título.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chelsea cayó al cuarto lugar y se encuentra a nueve puntos de Arsenal, que se impuso a otra victoria en casa a pesar de no contar con sus defensas centrales titulares Gabriel Magalhaes y William Saliba, quienes estaban lesionados, y comenzar el partido con estrellas como Bukayo Saka, Jurrien Timber y Eberechi Eze en el banquillo.

Saka ingresó como sustituto y en el tiempo de descuento anotó el segundo gol, sumándose al tanto inicial de Mikel Merino.

Arsenal busca su primer campeonato de liga desde 2004 y parece tener la profundidad de plantilla necesaria para mantenerse en la carrera esta temporada.

Manchester City es el rival más cercano de Arsenal en este momento y ganó 5-4 ante Fulham en un partido salvaje el martes.

En otros partidos el miércoles, el colista Wolverhampton sigue sin ganar esta campaña después de perder 1-0 en casa ante Nottingham Forest. Después de 14 jornadas, los Wolves apenas suman dos puntos.

Aston Villa remontó un 2-0 en contra para ganar 4-3 en Brighton, logrando su cuarta victoria consecutiva y subiendo al tercer lugar por encima de Chelsea. Ollie Watkins anotó dos veces para el Villa.

Crystal Palace venció 1-0 a Burnley gracias al gol del lateral colombiano Daniel Muñoz.