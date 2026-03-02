logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Arsenal supera la última prueba

Con crucial victoria amplía su ventaja en la cima de Premier League

Por AP

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Arsenal supera la última prueba

MANCHESTER.- El Arsenal superó la más reciente prueba para ganar el título de la Liga Premier con una crucial victoria el domingo 2-1 ante el Chelsea, y el Manchester United, que intenta regresar a la Liga de Campeones, ascendió al tercer puesto al vencer 2-1 a Crystal Palace.

El gol de Jurrien Timber en la segunda mitad permitió que el Arsenal restableciera una ventaja de cinco puntos sobre el segundo clasificado Manchester City, después de que el equipo de Pep Guardiola mantuviera la presión en la cima al vencer el sábado al Leeds.

La victoria ante el Chelsea hizo que Arsenal superara a otro de sus principales rivales y diera un paso más hacia su primer título de liga desde 2004. La visita el próximo mes para enfrentar al City es posiblemente el último gran obstáculo para el equipo de Mikel Arteta, que ya no enfrentará el resto de la campaña a equipos que se encuentran en el Top 7 de la liga.

"Tenemos la sensación de que tenemos que ganar y ganar y ganar. Ganas tantos partidos, pero no es suficiente para abrir la brecha. Ese es el nivel de esta liga", dijo Arteta.El séptimo gol de Benjamin Sesko en ocho partidos selló el triunfo en Old Trafford, que colocó a United por encima de Aston Villa por diferencia de goles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el otro extremo de la tabla, la racha sin victorias de Tottenham se extendió a 10 partidos tras perder 2-1 de visita ante el Fulham, lo que lo dejó atrapado en una lucha por evitar el descenso. Nottingham Forest tampoco logró alejarse más de la zona de descenso después de perder 2-1 ante el Brighton.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville
Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

SLP

AP

El equipo de Emma Hayes mantiene su invicto tras superar a Argentina con goles de Heaps y Shaw.

Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis
Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis

Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis

SLP

AP

Pacers sufren tercera barrida en cinco años ante Grizzlies, que mantienen dominio en la serie.

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets
James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

SLP

AP

Cavaliers mejoran su récord contra Nets y cortan dos derrotas consecutivas.

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste
Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

SLP

AP

Lesiones de Aaron Gordon y Peyton Watson afectan el rendimiento de Denver en recientes partidos.