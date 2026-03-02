Arsenal supera la última prueba

MANCHESTER.- El Arsenal superó la más reciente prueba para ganar el título de la Liga Premier con una crucial victoria el domingo 2-1 ante el Chelsea, y el Manchester United, que intenta regresar a la Liga de Campeones, ascendió al tercer puesto al vencer 2-1 a Crystal Palace.

El gol de Jurrien Timber en la segunda mitad permitió que el Arsenal restableciera una ventaja de cinco puntos sobre el segundo clasificado Manchester City, después de que el equipo de Pep Guardiola mantuviera la presión en la cima al vencer el sábado al Leeds.

La victoria ante el Chelsea hizo que Arsenal superara a otro de sus principales rivales y diera un paso más hacia su primer título de liga desde 2004. La visita el próximo mes para enfrentar al City es posiblemente el último gran obstáculo para el equipo de Mikel Arteta, que ya no enfrentará el resto de la campaña a equipos que se encuentran en el Top 7 de la liga.

"Tenemos la sensación de que tenemos que ganar y ganar y ganar. Ganas tantos partidos, pero no es suficiente para abrir la brecha. Ese es el nivel de esta liga", dijo Arteta.El séptimo gol de Benjamin Sesko en ocho partidos selló el triunfo en Old Trafford, que colocó a United por encima de Aston Villa por diferencia de goles.

En el otro extremo de la tabla, la racha sin victorias de Tottenham se extendió a 10 partidos tras perder 2-1 de visita ante el Fulham, lo que lo dejó atrapado en una lucha por evitar el descenso. Nottingham Forest tampoco logró alejarse más de la zona de descenso después de perder 2-1 ante el Brighton.