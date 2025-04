Ascenso y descenso regresará en 2026

México.- Uno de los grandes males que aqueja el futbol mexicano, de acuerdo a un gran sector de críticos y comentaristas, es la ausencia de ascenso y descenso, decisión tomada hace algunos años por la pandemia de coronavirus bajo el pretexto de fortalecer la Liga de Expansión MX. Sin embargo, de acuerdo con José Luis Higuera, propietario del Atlético Morelia y exdirectivo de Chivas, en 2026 regresará el premio y castigo a los equipos del futbol mexicano para subir y bajar de categoría.

Dentro de los requisitos que debe tener un equipo de la división de plata, está el aforo de estadio y solvencia económica de los clubes. Sin embargo, Higuera aseguró que está pactado que a partir del 2026 regrese el ascenso y descenso.

“Si recuerdas, tan hay inconformidad por la votación (de suspender el ascenso-descenso), que tres equipos demandan ante el TAS, que son UDG, Correcaminos y Mérida”, confesó el directivo en Caliente TV.

Por lo mismo, Higuera aseguró que el tema del ascenso y descenso está en pausa, no eliminado.

“Todo se va a reestablecer en el 2026, que es lo pactado y firmado en las asambleas. Es decir, técnicamente el ascenso y descenso está suspendido, no eliminado, y volverá a mediados del 2026. Y no es que lo diga yo, nuestro Alto Comisionado es quien lo ha dicho públicamente”, agregó.

Finalmente, expresó que “yo te diría que lo que más daño le hace a nuestro futbol, más que el que no haya temporalmente el ascenso y descenso, son las mudanzas de franquicias, eso no lo ves en ninguna liga importante de futbol en el mundo. Claro, tampoco se entiende una Liga MX sin ascenso o descenso, pero creo que los mismos dueños de Primera se han dado cuenta que eso no les ayuda ni en el negocio”.