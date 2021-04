Aseguran que quieren imponer al "Titán" González en Selección Mexicana

Adrián "El Titán" González, pelotero de Los Mariachis de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ha sido muy enfático en el tema de los Juegos Olímpicos: debo pelear y trabajar por un lugar en Tokio 2020.

Sin embargo, "hay gente" que desea imponer al exjugador de Los Ángeles Dodgers en el roster final que representará a México en la justa veraneiga. Así lo dio a conoce el mánager Juan Gabriel Castro.

En entrevista para "Horizonte Deportivo", el coach de los Philadelphia Phillies comentó que ha recibido llamadas para comentarle que Adrián González debe estar en la lista final.

"Ese tema ha generado mucho controversía, inclusive he recibido llamadas exigiendo que tiene que estar (Adrián González). Yo tengo respeto por él, tuvo muy buen carrera acá en Grandes Ligas y admiro que siga jugando", aseveró.

Sobre las personas que han ejercido presión, Castro se reservó los nombres.

"No podría dar nombres, pero hay gente que quiere que este Adrián y se respeta, pero en este caso creo que lo más importante es el nombre que llevaremos al frente y es México", sentenció.

Son más de 100 jugadores los que están en la lista de Juan Castro, misma que se reducirá a 24 para ir a los Juegos Olímpicos.

"No tenemos más que una meta y es ganar la medalla de oro. Contentos de estar al mando de 105 jugadores, muchos no han jugado, pero se tienen que poner en esa prelista. Vamos a buscar a los mejores", sentenció.