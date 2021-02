ASF detecta irregularidades de la Conade por casi 187 mdp

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019, en la que se encontraron irregularidades en el primer año de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El último informe revela que la Conade pagó servicios aún sin realizarse, adjudicaciones del presupuesto, así como pagos de 2018 con recursos de 2019.

La cifra que confiere esta entrega es de 679 mil 135 pesos y la muestra auditada es 310, 664 (45.7% del presupuesto), de la cual, 186, 706, 583.16 mdp están sin comprobación.

"Los principales resultados fueron: Falta de documentación que acredite la ejecución de los servicios contratados por 57,896.1 miles de pesos; falta de documentación soporte, inconsistencias en la documentación que acredite los servicios; así como, la falta de documentación que acredite el control, supervisión y verificación de estos, por 100,808.1 miles de pesos; pago de servicios realizados en contravención de lo convenido, por 1,535.4 miles de pesos; pago de compromisos del ejercicio 2018, con recursos públicos federales de ejercicio fiscal 2019 y sin documentación que acredite la prestación de los servicios, por 26,467.0 miles de pesos; asimismo se observaron diversas debilidades en el control interno", se lee en la Auditoría De Cumplimiento Forense: 2019-1-11L6I-23-0117-2020 117-DS.

"No comprobó la prestación de servicios correspondientes a los convenios, contratos, pedidos y órdenes de servicios, celebrados con diversos proveedores, debido a que no contó con los entregables que amparen la ejecución de los servicios por los cuales pagó recursos públicos federales del ejercicio fiscal 2019.

"Realizó pagos sin contar con la documentación comprobatoria que justifique el cumplimiento de los servicios; así como, el control, supervisión validación y aceptación de estos.

"Realizó pagos con recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2019 por servicios realizados en el ejercicio fiscal 2018, sin contar con una partida destinada para tal fin, de los cuales, no remitió la documentación comprobatoria que evidencie que los pagos estuvieran justificados", confirma la ASF.