Asgreen se lleva la etapa número 18 del Tour, mientras Vingegaard defiende su amplia ventaja

BOURG-EN-BRESSE, Francia (AP) — Otro corredor de Dinamarca atrajo los reflectores en el Tour de Francia cuando Kasper Asgreen formó parte el jueves de un grupo que se lanzó a la fuga en el arranque y luego resistió para llevarse la victoria en la 18va etapa tras un sprint a la meta.

Su compatriota Jonas Vingegaard gestionó sin sobresaltos una etapa de transición en la Grand Boucle, contentándose con pedalear junto al pelotón principal para conservar su amplia ventaja como líder general.

Rumbo al final del domingo en París, el defensor del título mantiene una diferencia de 7 minutos y 35 de segundos de diferencia sobre Tadej Pogacar, dos veces campeón del Tour. El británico Adam Yates marcha tercero, rezagado a 10:45.

Pero Asgreen fue el protagonista de la jornada. Abrió sus brazos tras superar al neerlandés Pascal Eenkhoorn y al noruego Jonas Abrahamsen en el embalaje a la meta.

"La situación no era la ideal. Me hubiera gustado escaparme con siete u ocho ciclistas, más todavía cuando nos encontramos en las últimas etapas del Tour de Francia después de unas semanas bastante duras", comentó Asgreen, corredor del equipo Soudal-Quick Step. "No descartaba que lográramos derrotar al pelotón. Ha sido como una contrarreloj por equipos durante todo el día. Mis compañeros de fuga han estado fenomenales. Todos nos merecíamos la victoria por lo mucho que hemos trabajado, y estoy feliz de que me haya tocado a mí llevármela a casa".

Todos cronometraron 4 horas, 6 minutos y 48 segundos tras mantener a raya a un grupo más grandes de sprinters que atacó demasiado tarde. Jasper Philipsen, un especialista de los sprints, también se quedó corto para añadir otra victoria de etapa y finalizó cuarto.

Después que Vingegaard tomó control absoluto del Tour al arrasar a Pogacar en los Alpes, la etapa del jueves dio tregua a los líderes al recorrer una distancia llana de 185 kilómetros (114.6 millas) entre Moûtiers y Bourg-en-Bresse.

El belga Victor Campenaerts se sumó a Asgreen y Abrahamsen para despegarse en el primer kilómetro. Al cabo de la primera hora, habían abierto una ventaja de casi un minuto. El margen se mantuvo casi que intacto a falta de 100 kilómetros (62 millas).

Pero el pelotón, pedaleando con un ritmo moderado bajo el sol, eventualmente se acercó, con Quentin Pacher y Fred Wright encargándose de acelerar el ritmo.

Eenkhoorn fue el siguiente que decidió irse al ataque para conformar un cuarteto de punta.

El pelotón espero demasiado para responder, tocándoles ver a Asgreen alzar los brazos victorias.

"Esta victoria significa muchísimo para mí viniendo de este año tan duro que he vivido desde mi caída en la Vuelta a Suiza 2022", dijo Asgreen. "He tenido que trabajar muchísimo, y rematar el proceso con una victoria como ésta es fantástico".

La 19etapa el viernes tendrá un recorrido de media montaña — de 172.8 kilómetros — entre las localidades de Moirans-en-Montagne y Poligny. Los puertos del Cote du Bois de Lionge (cuarta categoría) y del Cote d´Ivory de (tercera) asoman como los únicos escollos grandes escollos antes de la meta.

Pese a tener la victoria general bien perfilada, Vingegaard no baja la guardia.

"Mi estrategia para los próximos días es sencillamente seguir concentrado y evitar problemas con ayuda de mis compañeros, que han hecho un trabajo fenomenal hoy", dijo el corredor del equipo Jumbo-Visma. "Sólo nos relajaremos cuando haya acabado la etapa de París".