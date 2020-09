Así marcha la Tabla General del Guard1anes 2020

La cima del Guard1anes 2020 luce más apretada que nunca, pues solo dos goles son los que tienen a los Pumas como líderes del certamen.

El Club Universidad, Cruz Azul y América se encuentran en el 1, 2 y 3 de la clasificación con 19 puntos cada uno.

El cuarto lugar lo ocupa el León con 18 unidades. Pachuca (14), Monterrey (13), Chivas (12) y Toluca (12) son los equipos que completan los ocho primeros sitios. Querétaro (11), Tigres (11), Puebla (10) y FC Juárez (10) complementan los últimos cuatro puestos del repechaje en el Guardianes 2020.

Me encanta ser líder: Andrés Lillini

Más que feliz no podía estar Andrés Lillini, técnico de Pumas, quien acepta que le gusta ser líder, que le "encanta estar ahí", porque es el lugar donde "esta institución debe de estar".

Hablando de futbol, como le gusta, dijo sobre el partido: "A uno le gusta que no vamos retrocediendo, que no vamos hacia atrás. Fue un juego de diferentes matices, veníamos contra un rival que nos iba a presionar mucho, jugar en campo rival ante esa presión fue una buena prueba, aprovechar los espacios y jugar con Iturbe más cerrado y de ahí nace el gol. El futbol también es pararse fuera del área para defender, el rival tiene jerarquía, hizo cambios ofensivos que tienen buen juego aéreo".Se ganó, "ese es el mérito de este grupo y no bajamos los brazos, y hoy somos líderes, donde Pumas debe de estar".

Habló bien de Iturbe: "Tiene capacidades sobresalientes, puede jugar por dentro y por fuera. Hizo el primer gol, gol destacado. Se encontró con él mismo, con el jugador que fue en Europa y eso le hace bien al grupo. Empezó el segundo tiempo con un jalón, pero se agudizó el dolor que traía y me pidió su cambio".

De la posible salida del volante, mencionó: "Hoy es titular, y si se va, es porque al jugador le conviene y a él también, y si se va, lo reemplazaré con uno de los 24 jugadores que tenemos. Sin problema, la ocuparía con alguien del plantel o de cantera".

En cuanto al liderato, dijo "lo importante es estar en la Liguilla, pero me encanta ser líder, uno piensa que es el lugar donde uno merece estar. Nos toca a nosotros y lo vamos a aprovechar; hoy viene el segundo 50 por ciento donde se define casi todo, y ahora hay que defender esto y sostenerlo. No podemos caernos".