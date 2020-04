Así marchan los líderes de la eLigaMX, ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3?

Terminó la Jornada 2 de la eLiga MX con tres equipos que marchan de manera perfecta en lo que va del torneo virtual.

León es líder con dos victorias de la mano de Nico Sosa, quien derrotó esta jornada al Santos Laguna de Gerardo Arteaga, además la pareja en Pumas de Juan Pablo Vigón y Alan Mozo llevaron a los auriazules a las seis unidades, al igual que Puebla con el hombre sensación del torneo, Santiago Ormeño.

Cruz Azul es el único equipo que no ha sumado un sólo punto con Jonathan Borja en el control. Primero los cementeros cayeron frente al Atlas de Luciano Acosta y luego con el Atlético de San Luis de Juan Portales.

El goleador del torneo es hasta el momento Nicolás Sosa -León- 7 Goles

El goleador virtual es hasta el momento Víctor Dávila -Pachuca- 5 goles.

TABLA GENERAL

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 3?

Ante la pausa del Clausura 2020 debido a la pandemia por el Coronavirus que afecta al mundo, la Liga MX decidió poner en marcha su torneo virtual, lo que ha sido un éxito para los espectadores y todos sus protagonistas.

La eLiga MX ha presentado muchas sorpresas. Por ejemplo, el jugador que se ha robado los reflectores es Santiago Ormeño, representante del Puebla, quien ha mostrado un gran nivel en el FIFA 20.

Por otro lado, el Cruz Azul, quien fue representado por Jonathan Borja en las dos primeras jornadas, se encuentra en el último lugar y es el único equipo en no sumar puntos.

Es por eso que para la Jornada 3, los cementeros cambiarán de representante y ahora será Santiago Giménez. La fecha tres de la eLiga MX se realizará del 17 al 19 de abril y estos son los partidos, sus fechas, horarios y transmisiones donde podrás seguir cada detalle.



VIERNES 17 DE ABRIL

FC Juárez vs Monarcas Morelia

Hora: 14:00 horas

Transmisión: TUDN



Necaxa vs Atlético de San Luis

Hora: 15:00 horas

Transmisión: TUDN



Tijuana vs América

Hora: 21:30 horas

Transmisión: TV Azteca y Fox Sports



Puebla vs Querétaro

Hora: 22:30 horas

Transmisión: TV Azteca



SÁBADO 18 DE ABRIL

Tigres vs Atlas

Hora: 13 horas

Transmisión: TUDN



Cruz Azul vs Santos

Hora: 14:00 horas

Transmisión: TUDN



DOMINGO 19 DE ABRIL

Pumas vs Monterrey

Hora: 14:00 horas

Transmisión: TUDN



Chivas vs Toluca

Hora: 15:00 horas

Transmisión: Chivas TV, TUDN y TV Azteca



León vs Pachuca

Hora: 20:00 horas

Transmisión: TUDN, Fox Sports y Claro Sports.