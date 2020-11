Así se jugarán las semifinales del Guardianes 2020

Tras el triunfo de Cruz Azul en el marcador global contra Tigres en los cuartos de final del torneo Guardianes 2020, quedaron definidas las semifinales de la Liga MX con tres de los grandes equipos del futbol nacional.

Uno tendrá tintes de clásico, el cual disputarán Pumas vs Cruz Azul, mientras que el otro partido será entre el líder de la competencia, León vs Chivas, equipo que está motivado al eliminar a su principal enemigo deportivo, el América.

Los partidos se disputarán de la siguiente manera y las fechas tentativas serán las siguientes

Chivas vs León: Miércoles 2 de diciembre

León vs Chivas: Sábado 5 de diciembre

Cruz Azul vs Pumas: Jueves 3 de diciembre

Pumas vs Cruz Azul: Domingo 6 de diciembre